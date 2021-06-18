Нижегородские следователи прокомментировали исчезновение американки

Вторые сутки в Нижнем Новгороде продолжаются поиски 34-летней американки Кетрин Сироу, пропавшей еще 15 июня. Сейчас в поисках задействованы добровольцы, полиция и следователи.

- Сейчас по факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», -рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. - Назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СК России.

Напомним, последний раз девушку видели недалеко от ее съемной квартиры на Бору. Незадолго до своего исчезновения она написала маме в США, что едет в машине с незнакомым мужчиной. Больше на связь она не выходила.

КСТАТИ

Рост Кетрин Сироу – 180-185 сантиметров, телосложение спортивное. В тот день она была одета в черную футболку и темные бриджи. Из особых примет – много татуировок на руках и ногах. Девушка плохо говорит по-русски, с сильным американским акцентом.

Если Вам что-либо известно о судьбе этой гражданки США, просьба позвонить по телефонам 102 (полиция), +79040455151 (ПСО «Волонтер») или 8(831)2838200 (ПСГ «Рысь»).