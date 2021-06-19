«Нашли в лесополосе»: Стали известны подробности убийства американки Кэтрин Сироу. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области продолжается расследование убийства 34-летней студентки из США Кэтрин Сироу. Напомним, последний раз девушку видели недалеко от ее съемной квартиры на Бору.

Незадолго до своего исчезновения она написала маме в США, что едет в машине с незнакомым мужчиной. Больше на связь она не выходила. Поиски девушки продолжались в течение нескольких дней. В них были задействованы и добровольцы, и полиция, и следователи. Утром 19 июня девушка была найдена мертвой. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Тело пропавшей несколько дней назад женщины было обнаружено в лесополосе на территории Городецкого района, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Сейчас расследование этого преступления продолжается.

Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении этого преступления задержан 43-летний местный житель. Он уже был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.

- По данным следствия, в 18:30 15 июня девушка вышла из дома, а затем села в неизвестный автомобиль и направилась в сторону деревни Рекшино Борского района. С тех пор о ее местонахождении ничего известно не было, - рассказали в Следственном комитете России. - Сегодня в результате масштабной поисковой операции тело девушки было обнаружено.

Мужчина уже начал давать показания. В скором времени ему предъявлен обвинение и избрана мера пресечения.

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