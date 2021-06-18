Изъяли ноутбук и жесткий диск: В квартире пропавшей американки Кэтрин Сироу прошел обыск

Американка пропала 15 июня на Бору при странны обстоятельствах. Фото: СОЦСЕТИ

В квартире пропавшей американки Кэтрин Сироу на улице Горького в городе Бор прошел обыск. Следователи ищут зацепки, которые помогли бы пролить свет на тайну исчезновения иностранной студентки. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Из квартиры изъяты ноутбук, системный блок, расческа, бритвенный станок, фотография, телефон, жесткий диск, а также чек из магазина «Перекресток» от 15 июня», - рассказал «КП» источник.

Напомним, 34-летняя студентка юридического факультета ННГУ им. Лобачевского Кэтрин Сироу пропала 15 июня. Около 15:30 она написала матери по электронной почте письмо, в котором сообщила, что ее куда-то везет на машине незнакомый человек. После этого на связь девушка не выходила. На следующий день служба безопасности вуза обратилась в полицию, начались поиски.

Говорят, Кэтрин не была тусовщицей. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас американку разыскивают правоохранители и следователи. Они обходят все окрестные СНТ и ведут опрос местных жителей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пока никаких зацепок не обнаружено.

Незадолго до исчезновения она написала матери, что едет в машине с незнакомцем. Фото: Поисковый отряд "Волонтер"

Известно, что Кэтрин приехала в Нижний Новгород из Калифорнии три года назад. У себя на Родине она служила в морской пехоте США. Как говорят ее знакомые, в Россию она приехала учиться, потому что получить образование здесь гораздо дешевле, чем в Америке.

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Буквально за полтора часа до своего исчезновения Кэтрин заходила в супермаркет, видеокамеры которого и засекли девушку. На кадрах видно, что она была одета в темные лосины и футболку, на руках множество татуировок. Кажется, ничего необычного в ее внешнем виде не было (подробности).

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О своей жизни в Америке девушка особо не распространялась. Однако известно, что у себя на Родине она тоже успела получить образование – она изучала историю искусств в Калифорнийком университете. Там она окончила и бакалавриат, и магистратуру. Как следует из информации на ее странице в соцсети, в период с 2005 по 2011 года девушка служила в морской пехоте США (подробности).

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