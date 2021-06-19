Рецидивист со стажем: Задержан подозреваемый в убийстве американки Кэтрин Сироу.
Фото: СОЦСЕТИ
В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве 34-летней американки Кэтрин Сироу. Напомним, последний раз девушку видели недалеко от ее съемной квартиры на Бору.
Незадолго до своего исчезновения она написала маме в США, что едет в машине с незнакомым мужчиной. Больше на связь она не выходила. Поиски девушки продолжались в течение нескольких дней. В них были задействованы и добровольцы, и полиция, и следователи. Утром 19 июня девушка была найдена мертвой. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
- По данным следствия, в 18:30 15 июня девушка вышла из дома, а затем села в неизвестный автомобиль и направилась в сторону деревни Рекшино Борского района. С тех пор о ее местонахождении ничего известно не было, - рассказали в Следственном комитете России. - Сегодня в результате масштабной поисковой операции тело девушки было обнаружено.
Перед своим исчезновением девушка успела написать матери, что едет в машине с незнакомым мужчиной.
Фото: СОЦСЕТИ
В настоящее время по подозрению в совершении этого преступления был задержан 43-летний местный житель.
- Ранее он уже был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, - рассказали в Следственном комитете России. – Сейчас мужчина уже задержан и сотрудничает со следствием. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Напомним, в Нижний Новгород девушка приехала несколько лет назад. Здесь она училась на юридическом факультете ННГУ. У себя на Родине она тоже успела получить образование – она изучала историю искусств в Калифорнийском университете. Там она окончила и бакалавриат, и магистратуру. Как следует из информации на ее странице в соцсети, в период с 2005 по 2011 года девушка служила в морской пехоте США.
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