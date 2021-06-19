Пропавшая в Нижнем Новгороде американка Кэтрин Сироу найдена мертвой. Фото: СОЦСЕТИ

Пропавшая в Нижнем Новгороде американка Кэтрин Сироу найдена мертвой. Ее тело было обнаружено сегодня утром. Напомним, последний раз девушку видели недалеко от ее съемной квартиры на Бору. Незадолго до своего исчезновения она написала маме в США, что едет в машине с незнакомым мужчиной. Больше на связь она не выходила. К поискам 34-летней иностранки сразу подключилась и полиция, и следователи, и добровольцы. Однако найти ее живой не удалось.

- Девушка найдена погибшей, - сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер». – Обстоятельства ее гибели выясняются.

К слову, по факту исчезновения девушки уже было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи выясняют причины трагедии.

За несколько часов до гибели девушка заходила в магазин, она выглядела спокойной. Фото: СОЦСЕТИ

- Назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СК России.

Ранее стало известно, что Кэтрин Сироу переехала в Нижний Новгород несколько лет назад. Здесь она училась на юридическом факультете ННГУ.

К себя на Родине она тоже успела получить образование – она изучала историю искусств в Калифорнийском университете. Там она окончила и бакалавриат, и магистратуру. Как следует из информации на ее странице в соцсети, в период с 2005 по 2011 года девушка служила в морской пехоте США.

Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, незадолго до своего исчезновения девушка заходила в магазин. Она выглядела спокойной и расслабленной. Однако уже спустя несколько часов студентка пропала.

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