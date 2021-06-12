Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 июня 2021 года: 127 жителей выписали за сутки
Фото: Артем КИЛЬКИН
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 177 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 119,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 119 879.
При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 113 797 человек. За последние сутки выписали 127 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 18 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 800 жителей региона. Рейтинг заболеваемости в области сохраняется прежним – больше всего заражений выявили в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, в регионе выявили южноафриканский штамм коронавируса. Более того, в последнее время зафиксирован подъём заболеваемости в Нижегородской области.
Вместе с тем новый пункт вакцинации открыли на станции канатной дороги "Борская".
Уровень коллективного иммунитета нижегородцев оценили в 32%. Среди студентов прививку сделал только 1%.
Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал рост смертности от коронавируса: ждёт ли нижегородцев новый локдаун? А также развеял миф о роли витамина D в борьбе с COVID-19.
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