Дворцовый переворот: повторит ли ДК им. Ленина судьбу гостиницы «Россия»

Сейчас от былого величия не осталось и следа. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тревожная новость накануне взбудоражила нижегородцев: ДК имени Ленина хотят превратить в жилой дом. «Как такое возможно?», «Это вообще законно?», - примерно такими вопросами задаются горожане.

Переживания их можно понять, ведь для многих жителей Канавинского (да и не только) района этот дворец культуры был вторым домом: здесь работало огромное количество кружков и секций, библиотека, показывали кино, проходили концерты.

«В свое время был отличный дворец культуры. В залах был хороший паркет и отличная акустика. Танцевальный ансамбль «Счастливое детство» и много других кружков для взрослых и детей. Плохо, что такое здание погубили», - сетует нижегородка Мария Чеснокова.

Дворец культуры им. Ленина на улице Октябрьской Революции был построен в 1928 году по инициативе трудящихся в честь 10-летия Великого Октября. Долгие годы дворец был крупнейшим культурным учреждением города Горького. В советские годы на его сцене выступали самые популярные артисты – говорят, в этом концертном зале невероятная акустика. Увы, этого мы уже, по всей видимости, не проверим.

История ДК им. Ленина: как умирало величие

Дальнейшая история здания весьма печальна: в 1932 году зимой оно вымерзло без отопления, а потом десятки лет не видело ремонта, а затем и вовсе стало бесхозным.

«Уже в девяностых он стоял без отопления. В 2001 году там кто-то еще арендовал какие-то помещения, ну а к 2010 году он уже точно не эксплуатировался», - рассказала лидер общественного движения «СпасГрад» Анна Давыдова.

Здание ветшало и приходило в негодность с катастрофической скоростью – свою роль здесь сыграло и низкое качество материалов, из которых оно было построено. Его обнесли неприглядным строительным забором, фасад начал разрушаться, а на его выступах стали расти деревья.

Фасад дворца культуры сильно обветшал, а на крыше растут деревья. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2014 году здесь произошел первый пожар – огнем было охвачено все правое крыло дворца культуры. Позднее возгорания случались еще несколько раз. Некогда величественное сооружение, построенное в стиле позднего конструктивизма, сейчас представляет собой печальное зрелище: трехэтажное полуразрушенное здание площадью 11 тысяч квадратных метров стало прибежищем для маргиналов и разного рода подозрительных личностей.

ДК горел несколько раз.

Ситуация осложняется тем, что здание дворца культуры нельзя просто так взять и снести: оно является объектом культурного наследия регионального значения, а значит, охраняется законом. Поэтому местные власти уже много лет говорят о его реконструкции: то там предлагали сделать оперный театр, то создать Центр управления высокоскоростной магистрали «Москва-Казань».

В 2016 году даже находился некий инвестор, который был готов вложить в реконструкцию дворца 550 млн рублей. Согласно проекту, ДК должен был сохранить свое культурно-досуговое назначение: здесь планировалось разместить детский сад, кружки и секции, а также фитнес-центр. Однако проект так и не был реализован.

В 2018 году в преддверии Чемпионата мира по футболу, дабы не шокировать заморских гостей, здание ДК им. Ленина было закрыто фальшфасадом. Кстати, это далеко не единственное здание в Нижнем Новгороде, которое пришлось тогда прятать от иностранцев: всего на фальшфасады при подготовке к мундиалю потратили 300 миллионов рублей.

В 2018 году здание закрыли фальшфасадом. Фото: Руслан Зырянов

«Процесс идет»

Последний раз тема реставрации ДК им. Ленина поднималась совсем недавно - в конце прошлого года. В декабре Глеб Никитин в своем Instagram писал, что реставрация начнется, предположительно, после празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

«Процесс идёт. Общественный совет при Управлении по охране ОКН сейчас обсуждает подготовленную концепцию восстановления объекта. Предполагается, что реставрационные работы начнутся после празднования 800-летия - если не будет форс-мажоров. Дал поручение проверить здание на предмет безопасности и охраны», - сообщил глава региона.

13 мая 2020 года дворец был передан из муниципальной собственности в собственность Нижегородской области - для принятия «эффективных мер по обеспечению сохранности» объекта, а в сентябре того же года оно было передано в оперативное управление казенному предприятию Нижегородской области «Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства» («ДОМ.НН»).

Как сообщили «Комсомолке» в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, именно «ДОМ.НН» получило задание на разработку проектной документации на реставрацию и приспособление объекта для современного использования.

Дом высокой культуры быта

Концепция реставрации была разработана компанией «Горпроект» в октябре 2020 года. Разработчики предлагают отдать бывший дворец культуры под жилье.

«Концепция предлагает использовать внутренний объем здания для размещения жилых квартир с отдельными входами в жилые блоки. Часть помещений первого этажа со стороны главного фасада здания предлагается использовать для общественных функций. Также в качестве общественных пространств предлагается использовать помещения второго и третьего этажей, являющихся изначально вестибюлями и холлами», - рассказали «КП» в Управлении госохраны ОКН Нижегородской области.

После пожара в ДК им. Ленина.

Общественный совет при управлении, однако, отправил эту концепцию на доработку, которая до сих пор представлена не была. Дозвониться до компании «Горпроект» мы не смогли, поэтому редакция направила письменный запрос, чтобы узнать о судьбе концепции.

По словам Анны Давыдовой, концепция, о которой идет речь – пока не является полноценным проектом.

«Это был небольшой эскиз, да его по сути даже эскизом нельзя назвать. Проекта, соответствующего законодательству, пока еще нет. Сейчас, самое главное, надо будет смотреть на проектные решения - насколько этот жилой комплекс по виду, архитектуре и качеству будет соответствовать ОКН», - пояснила она.

Меж тем власти уже подыскивают инвестора, которого могла бы заинтересовать идея переделки ДК в жилой дом.

«В настоящее время «ДОМ.НН» проводит работу по поиску инвестора для привлечения его к проведению работ по сохранению объекта. Сведений о планируемых сроках проведения работ по реставрации и приспособления для современного использования объекта не имеется», - поведали нам в управлении.

ДК им. Ленина ждет судьба гостиницы «Россия»?

По словам Анны Давыдовой, закон не запрещает использования объекта культурного наследия в качестве жилого дома.

«Законодательство не регулирует функциональное назначение отреставрированного объекта культурного наследия – то есть в принципе, если там будет проведена нормальная научная реставрация, его можно было бы приспособить под многоквартирный жилой дом», - пояснила эксперт.

Однако общественность опасается, не повторит ли ДК им. Ленина судьбу гостиницы «Россия», которую снесли и на ее месте построили новый жилой комплекс.

Гостиницу "Россия" снесли в 2020 году. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Вероятнее всего, это будет так же, как с гостиницей «Россия», когда суд встал на сторону застройщика. В результате вместо гостиницы построили ЖК, да еще и увеличили высотность на два этажа. Однако страшен даже не сам снос, а то, что это стало прецедентом узаконивания уничтожения объекта культурного наследия. В одном из судебных решений написано, что особенности здания можно перенести на электронные носители, а потом их воссоздать! То есть, грубо говоря, сделав фотографии и записав их на флешку, можно снести все, что угодно – а что, ведь все детали потом можно будет сделать заново!», - сетует Анна Давыдова.

Напомним эту историю. Здание гостиницы «Россия», построенное в 1936 году, тоже являлось объектом культурного наследия, однако объектом охраны был лишь внешний вид здания, а не его конструкции. Управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области согласовало проект нового здания, но потом отозвало свое решение. В результате долгих судебных тяжб инвестор все же получил разрешение на снос.

«Все к этому идёт, - соглашается политический обозреватель Валентина Бузмакова. - С гостиницей «Россия» на Верхневолжской набережной получилось, теперь очередь дошла до ДК им. Ленина, следующая выдержанная временем площадка - ДК им. Дзержинского на Малой Покровской».

Повторит ли судьбу «России» ДК им. Ленина, будет зависеть от того, что именно будет определено здесь в качестве предмета охраны. Пока определенности в этом вопросе нет.

Мнение нижегородцев

Что касается мнения общественности, то многие нижегородцы, по-видимому, еще переваривают информацию о том, что дворец культуры может стать жилым домом. Чаще всего в интернете можно встретить критику такого решения.

«Фасады утыкают кондиционерами. На площади перед ДК учинят парковку. Прекрасное решение, нечего сказать» – переживает нижегородка Наталья Седова.

Кстати, законодательство не запрещает «утыкать» фасад здания кондиционерами и вывесками, даже если это здание – объект культурного наследия. Так что, скорее всего, Наталья права.

«На это место просится все же здание культурного профиля: новый оперный, консерватория, театр, центр детского творчества, концертный зал...» – считает писатель Игорь Зайцев.

«Очень жаль, что так долго не могли найти решение по спасению историко-культурного объекта, а теперь ещё и дом построят. Ну, просто супер-решение!» - сокрушается член Общественной палаты Нижегородской области Светлана Васильева.

Как сложится судьба ДК им. Ленина, покажет время. А пока нам остается лишь надеяться, что дворец культуры все-таки дождется своего инвестора, а тот в свою очередь будет заинтересован в сохранении исторического наследия Нижнего Новгорода.