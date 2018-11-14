Неизвестные подожгли Дворец культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде

Полуразрушенное трехэтажное здание ДК имени Ленина загорелось в Нижнем Новгороде вечером 13 ноября. Сообщение о возгорании мусора поступило в 17:17, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/677710" frameborder="0"></iframe> Заброшенный Дом культуры им. Ленина подожгли в Нижнем Новгороде.

Причина пожара уже установлена. Мусор вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц. Собеседник «Комсомолки» уточнил, что здание не эксплуатируется. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Добавим, что в тушении пламени были задействованы 18 человек личного состава и семь единиц техники.

Кстати, здание легендарного Дворца культуры полыхало и ранее. Например, в августе 2014 года. Тогда огнем было охвачено все правое крыло строения.

Напомним, что история с реконструкцией ДК имени Ленина тянется несколько лет. В декабре 2016 года «Комсомолка» писала о том, что в здании легендарного Дворца культуры началась долгожданная реконструкция. Сообщалось, что к работам приступила компании ННРОО «Перспектива». Согласно контракту, инвестор планировал вложить в проект свыше 550 млн рублей.

Позже и. о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров заявил о переносе сроков реконструкции объекта более чем на полгода. Изначально планировалось закончить ремонт осенью 2017 года, позже речь шла о середине 2018 года.

После реконструкции инвестор планирует отдать часть Дворца культуры под размещение муниципального детсада, кружков, студий, секций и фитнес-центра.