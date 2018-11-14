Неизвестные подожгли Дворец культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде
Полуразрушенное трехэтажное здание ДК имени Ленина загорелось в Нижнем Новгороде вечером 13 ноября. Сообщение о возгорании мусора поступило в 17:17, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Заброшенный Дом культуры им. Ленина подожгли в Нижнем Новгороде.
Причина пожара уже установлена. Мусор вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц. Собеседник «Комсомолки» уточнил, что здание не эксплуатируется. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Добавим, что в тушении пламени были задействованы 18 человек личного состава и семь единиц техники.
Кстати, здание легендарного Дворца культуры полыхало и ранее. Например, в августе 2014 года. Тогда огнем было охвачено все правое крыло строения.
Напомним, что история с реконструкцией ДК имени Ленина тянется несколько лет. В декабре 2016 года «Комсомолка» писала о том, что в здании легендарного Дворца культуры началась долгожданная реконструкция. Сообщалось, что к работам приступила компании ННРОО «Перспектива». Согласно контракту, инвестор планировал вложить в проект свыше 550 млн рублей.
Позже и. о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров заявил о переносе сроков реконструкции объекта более чем на полгода. Изначально планировалось закончить ремонт осенью 2017 года, позже речь шла о середине 2018 года.
После реконструкции инвестор планирует отдать часть Дворца культуры под размещение муниципального детсада, кружков, студий, секций и фитнес-центра.