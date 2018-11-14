2018-11-14T11:55:03+03:00
Происшествия

Неизвестные подожгли Дворец культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде

Сообщение о возгорании поступило вечером 13 ноября [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
История с реконструкцией легендарного Дворца культуры тянется несколько летИстория с реконструкцией легендарного Дворца культуры тянется несколько летФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Полуразрушенное трехэтажное здание ДК имени Ленина загорелось в Нижнем Новгороде вечером 13 ноября. Сообщение о возгорании мусора поступило в 17:17, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Заброшенный Дом культуры им. Ленина подожгли в Нижнем Новгороде.

Причина пожара уже установлена. Мусор вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц. Собеседник «Комсомолки» уточнил, что здание не эксплуатируется. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Добавим, что в тушении пламени были задействованы 18 человек личного состава и семь единиц техники.

Кстати, здание легендарного Дворца культуры полыхало и ранее. Например, в августе 2014 года. Тогда огнем было охвачено все правое крыло строения.

Напомним, что история с реконструкцией ДК имени Ленина тянется несколько лет. В декабре 2016 года «Комсомолка» писала о том, что в здании легендарного Дворца культуры началась долгожданная реконструкция. Сообщалось, что к работам приступила компании ННРОО «Перспектива». Согласно контракту, инвестор планировал вложить в проект свыше 550 млн рублей.

Позже и. о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров заявил о переносе сроков реконструкции объекта более чем на полгода. Изначально планировалось закончить ремонт осенью 2017 года, позже речь шла о середине 2018 года.

После реконструкции инвестор планирует отдать часть Дворца культуры под размещение муниципального детсада, кружков, студий, секций и фитнес-центра.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Финал конкурса «Мистер Нижний Новгород 2018» состоится 24 ноября
На улице Ульянова в Нижнем Новгороде запретят стоянку автомобилей
Нижегородцы поставили более 150 задач перед кандидатами на пост министра экологии
Госохотнадзор утилизировал около 400 километров запрещенных орудий лова
Нижегородская прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам долевого строительства
Две нижегородки погибли на пожарах в частных домах 13 ноября
Остановки общественного транспорта «Улица Надежды Сусловой» будут перенесены
7-летний саровчанин пострадал при падении в городской маршрутке
ООО «Гарант» (торговая марка FLOVITAL) будет способствовать развитию детского спорта в Нижнем Новгороде
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Дзержинска пройдет 5 декабря
Электромонтер погиб во время разгрузочных работ в Заволжье
Жительница Лукояновского района предстала перед судом за жесткое обращение с маленьким сыном
В Нижнем Новгороде украли автомобиль прямо с парковки
Глеб Никитин: «Нижегородская область стала пилотным регионом по реализации проекта «Билет в будущее»
Конкурс на пост начальника сектора молодежной политики стартовал в мэрии Нижнего Новгорода
Иван Клейменов покинул пост руководителя «Нижновэнерго»
Межрегиональный турнир по каратэ прошел в Нижегородской области 11 ноября
Глеб Никитин: «На реализацию «майских» указов за январь-сентябрь направлено порядка 50 миллиардов рублей»