Реставрация ДК им.Ленина начнется после празднования 800-летия Нижнего Новгорода

Реставрация Дома культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде начнется, предположительно, после празднования юбилея города. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в своем Instagram.

«Процесс идёт. Общественный совет при Управлении по охране ОКН сейчас обсуждает подготовленную концепцию восстановления объекта. Предполагается, что реставрационные работы начнутся после празднования 800-летия - если не будет форс-мажоров. Дал поручение проверить здание на предмет безопасности и охраны», - сообщил глава региона.

По словам градозащитницы Анны Давыдовой, концепция, о которой идет речь, «предполагает тотальный снос этого здания, что запрещено законом. Эксперты не могут одобрять нарушение законов».

Специалист также рассказала, что здание имеет весьма печальную историю: строили из плохих материалов, в 1932 году зимой оно вымерзло без отопления, а потом десятки лет не видело ремонта, а затем и вовсе стало бесхозным.

«Как восстановить? Не понятно», - говорит Анна Давыдова.

ДК им. Ленина около парка 1 Мая был открыт в 1928 году. Здесь располагался большой и красивый концертный зал, кинотеатр, библиотека, работали кружки.

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