«Россия» станет домом: заброшенную гостиницу на Верхневолжской снесут по решению суда

На месте давно заброшенной гостиницы «Россия» на Верхневолжской набережной появится жилой дом. Обветшалый гигант будет снесен уже в ближайшее время – соответствующее решение было принято Первым арбитражным апелляционным судом во Владимире.

Напомним, тяжба между инвестором – ООО «Сервис-отель» - и управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области идет уже несколько лет. В июне этого года Арбитражный суд Волго-Вятского округа признал правоту управления госохранкультуры и постановил пересмотреть дело и исследовать вопрос сохранения объекта культурного наследия, коим и является здание гостиницы. Но инвестор решил не сдаваться и обратился в очередную инстанцию. В результате 26 августа Первый апелляционный суд вынес постановление об отмене решения Арбитражного суда Нижегородской области и принял новый судебный акт о признании незаконным решения управления об отмене согласования проектной документации работ по сохранению ОКН.

- Полный текст постановления нам пока не поступал, поэтому мы не имеем возможности выразить отношение к принятому судебному акту, - заявили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Само здание гостиницы сейчас находится в крайне запущенном состоянии. Восстановить его, не разрушив, практически невозможно – это признают и градозащитники. Однако одно дело – разобрать памятник и снова возвести в том же виде, в котором был. И совсем другое – полностью снести и выстроить новый дом.

- Страшен даже не сам снос, а то, что это станет прецедентом узаконивания уничтожения объекта культурного наследия. В одном из судебных решений написано, что особенности здания можно перенести на электронные носители, а потом их воссоздать! То есть, грубо говоря, сделав фотографии и записав их на флешку, можно снести все, что угодно – а что, ведь все детали потом можно будет сделать заново! – возмущается лидер общественного движения «СпасГрад» Анна Давыдова.

Кроме того, по словам градозащитников, проект восстановления здания, мягко говоря, не полностью копирует облик гостиницы. Больше всего вопросов – к запланированной по проекту двухэтажной надстройке из стекла.

- Верхневолжская набережная – одно из самых знаковых мест в Нижнем Новгороде, это место прогулок, вид города с реки. Одиннадцать лет мы наблюдали, как рушится «Россия», и все эти годы длится вялотекущий спор между собственниками и хранителями, - напоминает политический обозреватель Валентина Бузмакова. – А теперь речь идет уже даже не возведении привычной для нижегородцев гостиницы. За время споров собственники собрались строить на ее месте жилой дом, решив, по-видимому, что гостиниц в городе и так хватает, а респектабельные квартиры с видом на Волгу всегда будут в цене. Но к привычным пяти этажам они собираются добавить еще два «в стекле». Представляете эту громадину рядом с изящным особняком художественного музея? А каков будет вид с реки?

Так или иначе, работы по «реконструкции» гостиницы должны стартовать уже в ближайшее время – власти наверняка будут поторапливать инвесторов, чтобы город получил обновленное здание к своему 800-летию.

СПРАВКА «КП»

Гостиница «Россия» была выстроена в 1931-1935 годах по проекту архитектора Александра Гринберга. Она представляет собой шедевр сталинской эпохи, яркий пример конструктивизма и стиля ампир. Однако во время строительства использовались некачественные строительные материалы, поэтому здание начало стремительно разрушаться.