Дворец культуры им. Ленина в Нижнем Новгороде перестроят в многоквартирный дом

Объект культурного наследия – дворец культуры им. Ленина в Нижнем Новгороде собираются перестроить в многоквартирный дом. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Для реализации проекта получено разрешение на смену зонирования территории в границах улицы Октябрьской Революции и Сивашского переулка в Ленинском районе. Теперь указанный участок предназначен для смешанной многоквартирной и общественной застройки.
Такой путь приспособления для современного использования предложила КП НО «ДОМ.НН». В скором времени компания должна будет предоставить в Управление госохраны ОКН эскизный проект с предложениями по реставрации ДК и его перестройке.
Отметим, что изменения обусловлены необходимостью расширения инвестиционных возможностей территории.
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