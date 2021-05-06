Дворец культуры им. Ленина в Нижнем Новгороде перестроят в многоквартирный дом

Объект культурного наследия – дворец культуры им. Ленина в Нижнем Новгороде собираются перестроить в многоквартирный дом. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Для реализации проекта получено разрешение на смену зонирования территории в границах улицы Октябрьской Революции и Сивашского переулка в Ленинском районе. Теперь указанный участок предназначен для смешанной многоквартирной и общественной застройки.

Такой путь приспособления для современного использования предложила КП НО «ДОМ.НН». В скором времени компания должна будет предоставить в Управление госохраны ОКН эскизный проект с предложениями по реставрации ДК и его перестройке.

Отметим, что изменения обусловлены необходимостью расширения инвестиционных возможностей территории.

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