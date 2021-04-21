Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 апреля 2021 года: новый пункт вакцинации от COVID-19 открыли в Нижегородском театре драмы Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 183 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 112 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 112 132.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 107 239 человек. За последние сутки выписали 203 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 14 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 054 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, вчера, 20 апреля, в Нижегородском театре драмы на Большой Покровской открыли новый пункт вакцинации от коронавируса.

Ранее, 13 апреля, аналогичный кабинет прививания начал работу в ТРЦ "Седьмое небо". А 19 апреля – в ТРК "Небо".

11 апреля в Нижегородскую область поступило ещё 30 тысяч доз вакцины от COVID-19. В общей сложности запасы вакцины в регионе сейчас содержат около 230 тысяч доз. Чуть раньше, 8 апреля, в регион пришло свыше 6 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".

Также решено, что выпускные в Нижегородской области в 2021 году пройдут с соблюдением COVID-ограничений.

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