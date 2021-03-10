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«12 лет пролетели как один день»: Мама пропавшей Лизы Тишкиной надеется, что в ближайшие три года узнает обстоятельства исчезновения дочери

10-летняя Лиза Тишкина пропала 7 марта 2009 года в Сарове: утром девочка ушла в школу, но после уроков домой уже не вернулась
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Лиза пропала 12 лет назад по дороге из школы.

Лиза пропала 12 лет назад по дороге из школы.

Фото: из архива героя публикации.

Праздник 8 марта для жительницы Сарова Дины Горшковой навсегда стал черным днем календаря 12 лет назад, когда пропала ее дочь Лиза Тишкина. Пока остальные женщины резали на кухне салат к праздничному столу, не находившая себе места мать металась по городу в поисках своего ребенка.

10-летняя Лиза Тишкина пропала в Сарове 7 марта 2009 года. Утром в тот день она, как обычно, ушла в школу, где ребят ждал праздничный концерт по случаю Международного женского дня. После занятий домой она уже не вернулась. Мама Лизы забила тревогу уже днем, когда дочка не пришла из школы в привычное время. Она стала ее искать по маршруту, которым обычно передвигается ребенок, но, никого не обнаружив, обратилась в полицию. Правоохранители обзвонили одноклассников и учителей девочки, но никто не знал, где она.

Лиза пропала по дороге домой после школьных уроков.

Лиза пропала по дороге домой после школьных уроков.

После загадочного исчезновения школьницы возбудили уголовное дело по статье «Убийство», как обычно делается в подобных случаях. Однако ни девочки, ни каких-либо следов или зацепок за все эти годы так и не нашли.

За это время было отработано множество версий: прочесаны городская местность и лесные массивы, допрошено множество человек, в том числе и с использованием полиграфа, совершен поквартирный обход – наверное, в маленьком городе уже не осталось мест, куда бы не заглянули следователи в поисках Лизы.

На момент исчезновения Лизе было 10 лет.

На момент исчезновения Лизе было 10 лет.

Фото: из архива героя публикации

Периодически с разных уголков нашей необъятной Родины приходят сообщения, что в разных городах (особенно в южных регионах) видят девушек, похожих на Лизу. Несколько лет назад в Москве во время раздачи бесплатных обедов волонтеры увидели девушку, в которой отчетливо прослеживались черты лица Лизы. Переполненная надеждой, Дина рванула в столицу, эту девушку разыскали и даже сделали тест ДНК, но увы, родство не подтвердилось.

Вопрос о том, куда делся ребенок в маленьком закрытом городе с пропускным режимом, до сих пор остается без ответа. Все эти годы идет следствие, отрабатываются всё новые и новые версии. Однако, увы, пока ни одна из них не нашла подтверждения. В Сарове никаких следов девочки найдено не было.

«Я обещаю, никакого преследования не будет»

Так прошло страшных 12 лет. Это больше, чем было Лизе на момент исчезновения. 12 лет борьбы и отчаянья. Все эти годы Дина не прекращает поиски, а в душе ее теплится надежда на то, что она все-таки узнает, что же случилось в тот роковой день. В очередную годовщину исчезновения Лизы, 7 марта, Дина снова обратилась в соцсетях к людям в надежде найти того, кто прольет хоть какой-то свет на тайну исчезновения девочки.

Возрастная прогрессия: как могла выглядеть Лиза в 18 лет.

Возрастная прогрессия: как могла выглядеть Лиза в 18 лет.

Фото: из архива героя публикации

«Вот и настал он – очередной день очередной годовщины. 12 лет пролетели как один день, а я так ни на шаг и не приблизилась к тому, что же произошло с моей дочерью. Ни на шаг, ни на миллиметр. Конечно, понимаю, что к тому или тем, кто что-либо знает, обращаться уже бессмысленно, но вдруг все же спустя столько лет вы решитесь – пожалуйста, сделайте это. Напишите мне в личные сообщения или обычным письмом», - просит Дина.

Подобные обращения мама Лизы публикует уже не в первый раз. Почему Дина уверена, что кто-то что-то может знать, но молчит? Дело в том, что Саров – маленький закрытый город, и многие здесь друг друга знают.

Лиза (слева) и ее мама в детстве (справа) очень похожи.

Лиза (слева) и ее мама в детстве (справа) очень похожи.

Фото: из архива героя публикации

«Чтобы в нашем городе никто ничего не видел и не знал – в это очень слабо верится. Всю жизнь – не успеешь домой прийти – мама уже знала, где я была, с кем, когда и почему. И это во времена, когда никаких сотовых не было. А тут вдруг никто и ничего», - разводит руками женщина.

Она призывает откликнуться тех, кто хранит страшную тайну все эти годы или кто просто видел что-то, что может помочь распутать это дело, но по каким-то причинам молчит.

«Я обещаю, никакого преследования вас не будет. Просто сообщите, что произошло. И с себя груз снимете, и мне дадите возможность при жизни узнать правду. Я не собираюсь допытываться, докапываться, кто вы, зачем и почему столько лет молчали, мне интересна только информация, что произошло в тот день. И по возможности место нахождения ребёнка либо останков. Да, я пишу эти страшные слова, так как я прекрасно понимаю и знаю статистику, что в основном происходит в подобных ситуациях», - написала Дина.

Лиза просто обожала дельфинов.

Лиза просто обожала дельфинов.

Фото: из архива героя публикации

Поскольку это не первое подобное обращение, вероятность того, что кто-то откликнется спустя столько лет, прямо скажем, не высока. И Дина это понимает, но сидеть сложа руки – это не про нее.

«Конечно, глупо это ждать, в это верить и на это надеяться, но все же, вдруг хотя бы сейчас это случится», - говорит мама пропавшей Лизы.

«Надеюсь на проблеск в ближайшие три года»

Когда всевозможные следственные действия и отработка различных версий не привели к результату, остается надеяться только на чудо. Дина хочет верить, что в ближайшие три года она получит какое-нибудь известие о судьбе Лизы, ведь если посмотреть с точки зрения астрологии, то прослеживается много интересных совпадений.

«В этом году исполняется 12 лет, как пропала моя Лиза. Земля завершила цикл. 2021 год - год Быка, Лиза тоже пропала в год Быка. Следующий будет год Тигра - это Лизин год. Сразу следом за годом Тигра идёт год Кролика - это мой год. А за годом Кролика идёт год Дракона - это год Лизиной бабушки - моей мамы. Поэтому я надеюсь на возможный проблеск в пропаже Лизы в ближайшие три года», - пояснила Дина.

Как сейчас выглядит Лиза, можно лишь догадываться. Но скорее всего, она очень похожа на мать. На фото: Дина Горшкова в молодости и сейчас.

Как сейчас выглядит Лиза, можно лишь догадываться. Но скорее всего, она очень похожа на мать. На фото: Дина Горшкова в молодости и сейчас.

Фото: из архива героя публикации

Кстати, даже дни рождения у всех женщин в семье близки или совпадают по дате: у Дины и ее мамы 17 числа, у Лизы – 18-го.

«Вообще Лиза могла и 17 сентября родиться, но вышла небольшая задержка по техническим причинам. Просто очередь была - пришлось в порядке очереди», - рассказала женщина.

Действительно, совпадений много. В связи с этим хочется верить, что череда ближайших лет действительно приоткроет матери завесу тайны, какой бы страшной она ни была.

Дина Горшкова еще раз просит тех, кто располагает хоть какой-то информацией об обстоятельствах исчезновения Лизы Тишкиной 7 марта 2009 года, написать ей об этом. Письмо можно отправить на электронку tishkina-d@mail.ru или обычной почтой по адресу: Нижегородская область, город Саров, ул. Радищева, д. 11, кв. 16, Горшковой Дине.

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