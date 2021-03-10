«12 лет пролетели как один день»: Мама пропавшей Лизы Тишкиной надеется, что в ближайшие три года узнает обстоятельства исчезновения дочери

Лиза пропала 12 лет назад по дороге из школы. Фото: из архива героя публикации.

Праздник 8 марта для жительницы Сарова Дины Горшковой навсегда стал черным днем календаря 12 лет назад, когда пропала ее дочь Лиза Тишкина. Пока остальные женщины резали на кухне салат к праздничному столу, не находившая себе места мать металась по городу в поисках своего ребенка.

10-летняя Лиза Тишкина пропала в Сарове 7 марта 2009 года. Утром в тот день она, как обычно, ушла в школу, где ребят ждал праздничный концерт по случаю Международного женского дня. После занятий домой она уже не вернулась. Мама Лизы забила тревогу уже днем, когда дочка не пришла из школы в привычное время. Она стала ее искать по маршруту, которым обычно передвигается ребенок, но, никого не обнаружив, обратилась в полицию. Правоохранители обзвонили одноклассников и учителей девочки, но никто не знал, где она.

Лиза пропала по дороге домой после школьных уроков.

После загадочного исчезновения школьницы возбудили уголовное дело по статье «Убийство», как обычно делается в подобных случаях. Однако ни девочки, ни каких-либо следов или зацепок за все эти годы так и не нашли.

За это время было отработано множество версий: прочесаны городская местность и лесные массивы, допрошено множество человек, в том числе и с использованием полиграфа, совершен поквартирный обход – наверное, в маленьком городе уже не осталось мест, куда бы не заглянули следователи в поисках Лизы.

На момент исчезновения Лизе было 10 лет. Фото: из архива героя публикации

Периодически с разных уголков нашей необъятной Родины приходят сообщения, что в разных городах (особенно в южных регионах) видят девушек, похожих на Лизу. Несколько лет назад в Москве во время раздачи бесплатных обедов волонтеры увидели девушку, в которой отчетливо прослеживались черты лица Лизы. Переполненная надеждой, Дина рванула в столицу, эту девушку разыскали и даже сделали тест ДНК, но увы, родство не подтвердилось.

Вопрос о том, куда делся ребенок в маленьком закрытом городе с пропускным режимом, до сих пор остается без ответа. Все эти годы идет следствие, отрабатываются всё новые и новые версии. Однако, увы, пока ни одна из них не нашла подтверждения. В Сарове никаких следов девочки найдено не было.

«Я обещаю, никакого преследования не будет»

Так прошло страшных 12 лет. Это больше, чем было Лизе на момент исчезновения. 12 лет борьбы и отчаянья. Все эти годы Дина не прекращает поиски, а в душе ее теплится надежда на то, что она все-таки узнает, что же случилось в тот роковой день. В очередную годовщину исчезновения Лизы, 7 марта, Дина снова обратилась в соцсетях к людям в надежде найти того, кто прольет хоть какой-то свет на тайну исчезновения девочки.

Возрастная прогрессия: как могла выглядеть Лиза в 18 лет. Фото: из архива героя публикации

«Вот и настал он – очередной день очередной годовщины. 12 лет пролетели как один день, а я так ни на шаг и не приблизилась к тому, что же произошло с моей дочерью. Ни на шаг, ни на миллиметр. Конечно, понимаю, что к тому или тем, кто что-либо знает, обращаться уже бессмысленно, но вдруг все же спустя столько лет вы решитесь – пожалуйста, сделайте это. Напишите мне в личные сообщения или обычным письмом», - просит Дина.

Подобные обращения мама Лизы публикует уже не в первый раз. Почему Дина уверена, что кто-то что-то может знать, но молчит? Дело в том, что Саров – маленький закрытый город, и многие здесь друг друга знают.

Лиза (слева) и ее мама в детстве (справа) очень похожи. Фото: из архива героя публикации

«Чтобы в нашем городе никто ничего не видел и не знал – в это очень слабо верится. Всю жизнь – не успеешь домой прийти – мама уже знала, где я была, с кем, когда и почему. И это во времена, когда никаких сотовых не было. А тут вдруг никто и ничего», - разводит руками женщина.

Она призывает откликнуться тех, кто хранит страшную тайну все эти годы или кто просто видел что-то, что может помочь распутать это дело, но по каким-то причинам молчит.

«Я обещаю, никакого преследования вас не будет. Просто сообщите, что произошло. И с себя груз снимете, и мне дадите возможность при жизни узнать правду. Я не собираюсь допытываться, докапываться, кто вы, зачем и почему столько лет молчали, мне интересна только информация, что произошло в тот день. И по возможности место нахождения ребёнка либо останков. Да, я пишу эти страшные слова, так как я прекрасно понимаю и знаю статистику, что в основном происходит в подобных ситуациях», - написала Дина.

Лиза просто обожала дельфинов. Фото: из архива героя публикации

Поскольку это не первое подобное обращение, вероятность того, что кто-то откликнется спустя столько лет, прямо скажем, не высока. И Дина это понимает, но сидеть сложа руки – это не про нее.

«Конечно, глупо это ждать, в это верить и на это надеяться, но все же, вдруг хотя бы сейчас это случится», - говорит мама пропавшей Лизы.

«Надеюсь на проблеск в ближайшие три года»

Когда всевозможные следственные действия и отработка различных версий не привели к результату, остается надеяться только на чудо. Дина хочет верить, что в ближайшие три года она получит какое-нибудь известие о судьбе Лизы, ведь если посмотреть с точки зрения астрологии, то прослеживается много интересных совпадений.

«В этом году исполняется 12 лет, как пропала моя Лиза. Земля завершила цикл. 2021 год - год Быка, Лиза тоже пропала в год Быка. Следующий будет год Тигра - это Лизин год. Сразу следом за годом Тигра идёт год Кролика - это мой год. А за годом Кролика идёт год Дракона - это год Лизиной бабушки - моей мамы. Поэтому я надеюсь на возможный проблеск в пропаже Лизы в ближайшие три года», - пояснила Дина.

Как сейчас выглядит Лиза, можно лишь догадываться. Но скорее всего, она очень похожа на мать. На фото: Дина Горшкова в молодости и сейчас. Фото: из архива героя публикации

Кстати, даже дни рождения у всех женщин в семье близки или совпадают по дате: у Дины и ее мамы 17 числа, у Лизы – 18-го.

«Вообще Лиза могла и 17 сентября родиться, но вышла небольшая задержка по техническим причинам. Просто очередь была - пришлось в порядке очереди», - рассказала женщина.

Действительно, совпадений много. В связи с этим хочется верить, что череда ближайших лет действительно приоткроет матери завесу тайны, какой бы страшной она ни была.

Дина Горшкова еще раз просит тех, кто располагает хоть какой-то информацией об обстоятельствах исчезновения Лизы Тишкиной 7 марта 2009 года, написать ей об этом. Письмо можно отправить на электронку tishkina-d@mail.ru или обычной почтой по адресу: Нижегородская область, город Саров, ул. Радищева, д. 11, кв. 16, Горшковой Дине.

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