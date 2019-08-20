Полиция обыщет все гаражи в Сарове по делу о пропавшей 10 лет назад Лизе Тишкиной

Спустя 10 лет после таинственного исчезновения в городе Сарове Нижегородской области десятилетней Лизы Тишкиной полиция решила проверить все гаражи города. Сообщение об этом появилось в паблике «Затоновости Саров» в социальной сети «ВКонтакте».

- По делу о пропавшей в 2009 году Лизе Тишкиной полиция планирует проверить гаражи саровчан. Все. Осмотр будет проводиться сотрудниками полиции с применением технических средств фотофиксации. Обследовать гаражи будут поэтапно, согласно составленному заранее графику. Информация по конкретным датам и кооперативам будет позже, также можете уточнять информацию у представителя вашего гаражного кооператива. Полиция рассчитывает на вашу сознательность! – гласит сообщение.

- Зря предупредили, только дали время перепрятать, если что, - переживают подписчики паблика. Но мама пропавшей девочки Дина Горшкова цепляется хоть за какую-то надежду узнать что-то о дочери.

- У нас в городе разве что-то возможно скрыть? Так и так бы разлетелась информация, что проверяют гаражи. Стоит только в один-два гаража прийти с осмотром, - написала Дина Горшкова.

Полиция обыщет все гаражи в Сарове по делу о пропавшей 10 лет назад Лизе ТишкинойФото: СОЦСЕТИ

Напомним, 10-летняя Лиза Тишкина бесследно пропала в Сарове 7 марта 2009 года. В то утро Лиза, как обычно, отправилась в школу, где после уроков ребят ждал праздничный концерт по случаю предстоящего Международного женского дня. Днем школьница не вернулась домой. Мама сразу забила тревогу, бросилась в полицию, но все, что удалось выяснить – в последний раз девочку видели в районе стадиона «Авангард» рядом со школой.

После загадочного исчезновения школьницы возбудили уголовное дело по статье «Убийство», как это и принято в таких ситуациях. Однако ни девочки, ни тела за десять лет так и не нашли. За это время было отработано множество версий: прочесаны городская местность и лесные массивы, допрошены сотни человек, в том числе и с использованием полиграфа, совершен поквартирный обход, и даже дважды осушена река Сатис.

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