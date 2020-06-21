2020-06-20T19:55:32+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 июня 2020 года: Больше половины заразившихся COVID-19 сумели вылечиться

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 21 июня 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Коронавирус побороли больше половины зараженных неижегородцев.Коронавирус побороли больше половины зараженных неижегородцев.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти. По данным на 01.00 21 июня 2020 года, общее число заболевших в регионе перевалило за 15,3 тысячи человек. «Комсомолка» собрала последние новости о COVID-19 к этому часу.

Тесты на COVID-19 сдали более 333 тысяч нижегородцев. Так, за последние сутки были протестированы еще 6550 человек.

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде увеличилось до 193 человек. Накануне пришла информация сразу о пяти новых жертвах.

Количество выздоровевших от коронавируса выросло до 8372 человека. Получается, что смертельно опасное заболевание побороли больше половины зараженных.

Еще 101 дежурная группа откроется в нижегородских детсадах с 22 июня. В режиме свободного посещения заработают детсады Кстовского района.

В Нижнем Новгороде больше всего заболевших COVID-19 проживает на Автозаводе, в Канавине и Ленинском районе. Причем за последние сутки число зараженных в Канавинском районе перевалило за 1,2 тысячи.

Тогда как в 33 районах Нижегородской области вообще ни одного нового случая зараженияя. При этом карантин по COVID-19 продолжает действовать в трех населенных пунктах: селе Дивеево, Кулебаках и Павлове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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