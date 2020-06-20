Еще 101 дежурная группа откроется в нижегородских детсадах с 22 июня

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:31:28+03:00

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С 22 июня 2020 года в детсадах Нижегородской области откроется 101 дежурная группа. Об этом министр образования региона Сергей Злобин сообщил в своем «Инстаграме» вечером 19 июня.

- Постепенно и аккуратно восстанавливаем работу отрасли. Уже в восьми муниципалитетах детские сады вернулись к обычной работе. В режиме свободного посещения на следующей неделе начнут работать детские сады в Кстовском районе, - рассказал чиновник.

Напомним, что сейчас в режиме свободного посещения работают детсады в Большеболдинском, Вадском, Ковернинском, Сергачском районах, Чкаловске, Первомайске, а также в Сокольском и Гагинском районах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Нижнем Новгороде - 306 детсадов, 1009 дежурных групп, 10407 детей. 17 групп в детсадах Нижнего Новгорода, Дзержинска и Сарова закрыты на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU