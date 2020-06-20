Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 20 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 15328 нижегородцев. Из них 7,3 тысячи - жители областного центра, а остальные 8011 человек - жители районов и городских округов.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, по данным на 20 июня, за последние сутки COVID-19 не был выявлен ни одного жителя в 33 районах Нижегородской области. При этом карантин по COVID-19 продолжает действовать в трех населенных пунктах: селе Дивеево, Кулебаках и Павлове.

Больше всего заболевших новой коронавирусной инфекцией выявлено в Павловском районе - 923. Следом идут Дзержинск - 867, Бор - 530, Кстовский район - 500, Дивеевский район - 424, Кулебакский район - 419, Богородский район - 409, городской округ Семеновский - 401, Сергачский район - 247, Городецкий район - 212 и Балахнинский район - 208.

Сообщалось, что в Нижнем Новгороде по числу зараженных лидируют Автозавод, Канавино и Ленинский район.

КОНКРЕТНО

Так расположились районы и города по количеству заболевших 20 июня 2020 года:

Ардатовский район – 141

Арзамас – 190

Арзамасский – 57

Балахнинский – 208

Богородский – 409

Большеболдинский – 47

Большемурашкинский – 12

Бор – 530

Бутурлинский – 30

Вадский – 11

Варнавинский район – 11

Вачский – 78

Ветлужский – 3

Вознесенский – 26

Володарский – 194

Воротынский – 18

Воскресенский – 56

Выксунский – 120

Гагинский – 34

Городецкий – 212

Дальнеконстантиновский – 66

Дзержинск – 867

Дивеевский – 424

Княгининский - 21

Ковернинский – 28

Краснобаковский – 22

Краснооктябрьский – 174

Кстовский – 500

Кулебакский – 419

Лукояновский – 63

Лысковский – 133

Навашинский – 205

Павловский – 923

Первомайский – 17

Перевозский – 31

Пильнинский – 93

Починковский – 193

Семеновский – 401

Сергачский – 247

Сеченовский – 68

Сокольский – 20

Сосновский – 151

Спасский – 41

Тонкинский – 3

Тоншаевский – 39

Уренский – 42

Чкаловский – 24

Шарангский – 19

Шатковский – 189

Шахунский – 158

Саров – 43 (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 7 317

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