Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 20 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
За все время пандемии коронавирус подтвердился у 15328 нижегородцев. Из них 7,3 тысячи - жители областного центра, а остальные 8011 человек - жители районов и городских округов.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, по данным на 20 июня, за последние сутки COVID-19 не был выявлен ни одного жителя в 33 районах Нижегородской области. При этом карантин по COVID-19 продолжает действовать в трех населенных пунктах: селе Дивеево, Кулебаках и Павлове.
Больше всего заболевших новой коронавирусной инфекцией выявлено в Павловском районе - 923. Следом идут Дзержинск - 867, Бор - 530, Кстовский район - 500, Дивеевский район - 424, Кулебакский район - 419, Богородский район - 409, городской округ Семеновский - 401, Сергачский район - 247, Городецкий район - 212 и Балахнинский район - 208.
Сообщалось, что в Нижнем Новгороде по числу зараженных лидируют Автозавод, Канавино и Ленинский район.
КОНКРЕТНО
Так расположились районы и города по количеству заболевших 20 июня 2020 года:
Ардатовский район – 141
Арзамас – 190
Арзамасский – 57
Балахнинский – 208
Богородский – 409
Большеболдинский – 47
Большемурашкинский – 12
Бор – 530
Бутурлинский – 30
Вадский – 11
Варнавинский район – 11
Вачский – 78
Ветлужский – 3
Вознесенский – 26
Володарский – 194
Воротынский – 18
Воскресенский – 56
Выксунский – 120
Гагинский – 34
Городецкий – 212
Дальнеконстантиновский – 66
Дзержинск – 867
Дивеевский – 424
Княгининский - 21
Ковернинский – 28
Краснобаковский – 22
Краснооктябрьский – 174
Кстовский – 500
Кулебакский – 419
Лукояновский – 63
Лысковский – 133
Навашинский – 205
Павловский – 923
Первомайский – 17
Перевозский – 31
Пильнинский – 93
Починковский – 193
Семеновский – 401
Сергачский – 247
Сеченовский – 68
Сокольский – 20
Сосновский – 151
Спасский – 41
Тонкинский – 3
Тоншаевский – 39
Уренский – 42
Чкаловский – 24
Шарангский – 19
Шатковский – 189
Шахунский – 158
Саров – 43 (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 7 317
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ИСТОЧНИК KP.RU
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