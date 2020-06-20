Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 20 июня 2020 года: Число пациентов с COVID-19 в Канавине перевалило за 1,2 тысячи

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:59:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 15,3 тысячи жителей Нижегородской области подхватили коронавирус. Из них 8011 человек проживают в районах и городских округах, а 7317 - в областном центре, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Публикуем карту распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода на 20 июня 2020 года.

Больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Автозаводском районе Нижнего Новгорода - 1462 человека. На втором месте антирейтинга - Канавинский район, где число «ковидных» пациентов перевалило за 1,2 тысячи. А замыкает тройку лидеров Ленинский район, в котором свыше 1,1 тысячи зараженных коронавирусом.

КОНКРЕТНО

Статистика распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода (по данным на 20 июня 2020 года):

Автозаводский – 1462

Канавинский – 1231

Ленинский – 1174

Сормовский – 858

Советский – 749

Нижегородский – 745

Московский – 650

Приокский – 448

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU