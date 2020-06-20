Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 20 июня 2020 года: Число пациентов с COVID-19 в Канавине перевалило за 1,2 тысячи
Более 15,3 тысячи жителей Нижегородской области подхватили коронавирус. Из них 8011 человек проживают в районах и городских округах, а 7317 - в областном центре, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Публикуем карту распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода на 20 июня 2020 года.
Больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Автозаводском районе Нижнего Новгорода - 1462 человека. На втором месте антирейтинга - Канавинский район, где число «ковидных» пациентов перевалило за 1,2 тысячи. А замыкает тройку лидеров Ленинский район, в котором свыше 1,1 тысячи зараженных коронавирусом.
КОНКРЕТНО
Статистика распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода (по данным на 20 июня 2020 года):
Автозаводский – 1462
Канавинский – 1231
Ленинский – 1174
Сормовский – 858
Советский – 749
Нижегородский – 745
Московский – 650
Приокский – 448
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ИСТОЧНИК KP.RU
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