20 Июнь 2020 2020-06-20T10:13:32+03:00

За последние сутки протестированы еще 6550 человек

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Тесты на COVID-19 сдали более 333 тысяч нижегородцев. Так, за последние сутки были протестированы еще 6550 человек, сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Чиновник рассказал, что охват тестированием населения за минувшую неделю вырос на 2,7% и составил 207,8 теста на 100 тысяч жителей.

- С одной стороны, массовое тестирование, как и масштабное перепрофилирование учреждений здравоохранения, дает нам возможность контролировать заболеваемость. Но с другой, уровень распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе пока еще достаточно серьезный. Поэтому мы продолжим наращивать тестирование, чтобы выявлять заболевание на ранней стадии, - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что спустя долгое время вновь заработают кафе и рестораны. Власти разрешили им открыть летние веранды и террасы при условии соблюдения посетителями социальной дистанции и подключения к системе видеоаналитики.

Вдобавок ко всему нижегородцам разрешили заключать браки в торжественной обстановке.

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ИСТОЧНИК KP.RU