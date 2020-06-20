Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 июня 2020 года выросло до 193 человек
С каждым днем число умерших нижегородцев с подтвержденным коронавирусом становится все больше. Согласно информации, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, за сутки в Нижегородской области скончались сразу пять пациентов с COVID-19.
В правительстве региона напомнили, что, по данным на 20 июня 2020 года, в общей сложности погибли 193 человека с коронавирусной инфекцией. По словам замгубернатора, главы минздрава Давида Мелик-Гусейнова, у большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Нижегородской области подтверждено еще 228 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 15328 человек.
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Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 20 июня 2020 года):
- число зараженных выросло до 15328 человек;
- число умерших выросло до 193 человек;
- число выздоровевших выросло до 8372 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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