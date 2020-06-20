Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 июня 2020 года составляет 8372 человека

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:22:31+03:00

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Больше половины заболевших коронавирусом нижегородцев уже выздоровели, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным на 20 июня, только за последние сутки выписаны 288 человека. А общее число поборовших это смертельно опасное заболевание перевалило за 8,3 тысячи.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что количество новых случаев заражения COVID-19 вновь превысило 200 человек. Получается, что в общей сложности коронавирусной инфекцией заразились 15328 человек.

В областном правительстве уточнили, что примерно 5,5 тысячи нижегородцев лечатся от коронавируса дома, потому что у них болезнь протекает в легкой форме или без симптомов. Вместе с тем в больницах с COVID-19 лежат более 1,3 тысячи жителей региона. В обсерваторах пребывают 14 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 20 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 15328 человек;

- число умерших выросло до 193 человек;

- число выздоровевших выросло до 8372 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU