2020-06-03T23:43:38+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 июня 2020 года: Вспышка заболевания в региональном минздраве и усиление контроля в «дачных районах»

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 4 июня 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 июня 2020 года: Вспышка заболевания в региональном минздраве и усиление контроля в «дачных районах».Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 июня 2020 года: Вспышка заболевания в региональном минздраве и усиление контроля в «дачных районах».Фото: Артем КИЛЬКИН
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Количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 347 новых случаев. При этом общее число заболевших подошло вплотную к 11 тысячам.

Помимо самого Нижнего Новгорода, в лидерах по числу заболевших числятся пригородные районы. По оценкам оперативного штаба, это связано с дачной миграцией. В связи с этим на территории этих районов решено усилить патрулирование и ужесточить контроль соблюдения санитарных требований.

Между тем, в Нижегородской области оказались закрыты на карантин сразу семь больниц. В Нижнем Новгороде на карантине больницы №34 и 39, а также больница №7 имени Березова и Нижегородская областная клиническая больница имени Семашко. Некоторые отделения закрыты на карантин в трех районных больницах, среди которых Выксунская, Володарская и Заволжская ЦРБ,

Тем временем коронавирус добрался до министерства здравоохранения Нижегородской области. Опасная инфекция обнаружена у двух сотрудников минздрава. Сейчас здание продезинфицировано, а коллеги заболевших отправлены на карантин.

К счастью, не обошлось и без приятных новостей – в Нижегородской области продолжает расти число выздоровевших. По данным на 01:00 4 июня, от заболевания смогли излечиться уже 4289 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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