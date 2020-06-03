В пригородных районах Нижнего Новгорода вводятся новые меры борьбы с коронавирусом. Какие?

Вот уже несколько дней на территории Нижегородской области наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусом. Происходит это главным образом за счет роста заболеваемости в районах, примыкающих к Нижнему Новгороду. Накануне губернатор Нижегородской области поручил главам местных муниципалитетов усилить работу по предотвращению распространения опасной инфекции. Сегодня стало известно, какие новые меры борьбы с коронавирусом будут введены в пригородных районах Нижнего Новгорода.

- Постепенно в Нижегородской области ослабляется режим повышенной готовности, - отметил на совещании с главами муниципалитетов заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. – Но это не значит, что можно уменьшить контроль за соблюдением норм санитарной безопасности. В первую очередь, это касается тех районов, где летом увеличивается поток дачников и жителей Нижнего Новгорода, приезжающих на пикники. Речь идет о Богородском, Борском, Кстовском, Семеновском районах и Дзержинске.

Уже решено, что в выходные дни в этих районах будет усилено патрулирование. В ходе профилактических бесед населению напомнят о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции в общественных местах. Также будет уделяться особое внимание соблюдению санитарных норм в магазинах и на городских рынках.

Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 347 новых случаев заболевания. Общее число заболевших коронавирусом в регионе вплотную подошло к 11 тысячам.

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