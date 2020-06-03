2020-06-03T10:51:34+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 3 июня 2020 года: Выявлено 347 новых случаев заражения

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 10850 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижегородской области сохраняется достаточно высокий порог заболеваемости.В Нижегородской области сохраняется достаточно высокий порог заболеваемости.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 3 июня 2020 года выросло до 10850 человек. Согласно данным, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился еще у 347 нижегородцев.

При этом за сутки регион опустился на пятое место в России по количеству новых выявленных случаев заболевания COVID-19. На четвертом месте - Свердловская область (357), на третьем - Санкт-Петербург (380), на втором - Московская область (736), а на первом - Москва (1842).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией влияет сразу несколько факторов. В частности, увеличение объемов тестирования, наступление дачного сезона и рост социальной активности в целом.

- Однако залогом стабилизации ситуации остается соблюдение режима повышенной готовности, - настаивает глава региона.

Накануне сообщалось, что минздраву и главам некоторых муниципалитетов поручено усилить борьбу с коронавирусом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 3 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 10850 человек;

- число умерших выросло до 116 человек;

- число выздоровевших выросло до 4289 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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