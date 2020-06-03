Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 3 июня 2020 года: Выявлено 347 новых случаев заражения
Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 3 июня 2020 года выросло до 10850 человек. Согласно данным, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился еще у 347 нижегородцев.
При этом за сутки регион опустился на пятое место в России по количеству новых выявленных случаев заболевания COVID-19. На четвертом месте - Свердловская область (357), на третьем - Санкт-Петербург (380), на втором - Московская область (736), а на первом - Москва (1842).
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией влияет сразу несколько факторов. В частности, увеличение объемов тестирования, наступление дачного сезона и рост социальной активности в целом.
- Однако залогом стабилизации ситуации остается соблюдение режима повышенной готовности, - настаивает глава региона.
Накануне сообщалось, что минздраву и главам некоторых муниципалитетов поручено усилить борьбу с коронавирусом.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 3 июня 2020 года):
- число зараженных выросло до 10850 человек;
- число умерших выросло до 116 человек;
- число выздоровевших выросло до 4289 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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