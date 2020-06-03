3 Июнь 2020 2020-06-03T11:22:52+03:00

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели еще 228 нижегородцев

Изменить размер текста: A A

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 3 июня 2020 года выросло до 4289 человек (39,5 % от общего числа заболевших в регионе). Так, накануне выписались еще 228 переболевших COVID-19 нижегородцев.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, сейчас около четырех тысяч человек пребывает на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает в легкой форме или вовсе без симптомов. Примерно 2,4 тысячи пациентов лечатся в больницах и более 5,2 тысячи человек находятся под наблюдением врачей.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на число выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией влияет сразу несколько факторов. В частности, это увеличение объемов тестирования, наступление дачного сезона, а также рост социальной активности в целом.

- Однако залогом стабилизации ситуации остается соблюдение режима повышенной готовности, - настаивает глава региона Глеб Никитин.

Накануне сообщалось, что минздраву и главам некоторых муниципалитетов поручено усилить борьбу с коронавирусом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 3 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 10850 человек;

- число умерших выросло до 116 человек;

- число выздоровевших выросло до 4289 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU