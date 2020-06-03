Семь больниц в Нижегородской области закрыты на карантин

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:37:38+03:00

Изменить размер текста: A A

По предписанию Роспотребнадзора семь больниц по Нижнему Новгороду и Нижегородской области закрыты на превентивный карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.

В Нижнем Новгороде на карантине больницы №№34 и 39, а также больница №7 имени Березова и Нижегородская областная клиническая больница имени Семашко. Также были частично закрыты на карантин четыре районные больницы – «карантинит» одно отделение Выксунской центральной районной больницы, и по три отделения в Заволжской и Володарской центральных районных больницах.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти. По данным на 01:00 среды, 3 июня 2020 года, диагноз подтвержден у 10503 жителей региона. Число умерших от коронавируса увеличилось до 111 человек, за последние сутки зарегистрировано семь новых летальных случаев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU