2020-06-03T17:39:34+03:00
Общество

Сотрудники нижегородского минздрава заразились коронавирусом

Здание министерства продезинфицировано, а коллеги заболевших отправлены на карантин
Анастасия НАЗАРОВА
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Коронавирус выявили у двух сотрудников нижегородского минздрава.Коронавирус выявили у двух сотрудников нижегородского минздрава.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус выявлен у двух сотрудников нижегородского минздрава. Как «КП-Нижний Новгород» сообщили в ведомстве, зараженные изолированы и получают все необходимое лечение.

- Болезнь протекает у них в легкой форме, - успокоили в министерстве.

Также уточняется, что здание, в котором располагается минздрав, уже прошло санитарную обработку, а коллеги заболевших отправлены на превентивный карантин под наблюдение медиков. Они теперь работают дистанционно.

- Сотрудники министерства, чьи рабочие места расположены на других этажах, продолжают исполнять работать в штатном режиме с соблюдением всех необходимых противоэпидемических норм, - добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в очередной раз обратился к жителям с просьбой соблюдать режим самоизоляции. Он напомнил, что на количество выявляемых случаев COVID-19 влияет сразу несколько факторов. В частности, увеличение объемов тестирования, наступление дачного сезона, а также рост социальной активности в целом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 3 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 10850 человек;

- число умерших выросло до 116 человек;

- число выздоровевших выросло до 4289 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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