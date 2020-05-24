2020-05-23T23:36:02+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 мая 2020 года: Замгубернатора посетил Кстовскую ЦРБ после жалобы пациентов

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 24 мая 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 мая 2020 года.Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 мая 2020 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Нижегородской области продолжает расти число заболевших. За минувшие сутки их количество увеличилось до 7 826 человек. 23 мая было выявлено 211 новых случаев заболевания.

Число зараженных в Нижнем Новгороде и в районах Нижегородской области почти сравнялось. В регионе лидирует Павловский район, где зафиксировано 647 случаев заболевания. А по Нижнему Новгороду вот уже несколько дней в лидерах остается Автозаводский район – 736 заболевших человек.

За минувшие сутки на территории Нижегородской области было зафиксировано три новых смерти от коронавируса – общее число погибших увеличилось до 60 человек. Все погибшие страдали хроническими заболеваниями. К счастью, продолжает расти и число выздоровевших. На сегодняшний день с отрицательными результатами анализов выписаны 2307 человек.

Еще одной важной новостью стало посещение заместителем губернатора Нижегородской области Кстовской ЦРБ. Он побывал там после жалобы пациентов, размещенной в социальной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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