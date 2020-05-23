2020-05-23T13:35:33+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 мая 2020 года выросло до 60 человек

В столице Приволжья зафиксировано еще три летальных случая
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 мая 2020 года выросло до 60 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено еще три летальных случая. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Таким образом, общее число летальных случаев в Нижегородской области увеличилось до 60 человек, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. – Во всех случаях течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 211 новых случаев заболевания. Общее число заболевших в регионе увеличилось до 7 826 человек. При этом, по словам губернатора, 4 150 человек из общего числа заболевших сейчас находятся на амбулаторном лечении. У всех этих людей болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно. В больницах сейчас находятся около 1200 человек с подтвержденным диагнозом.

- Коэффициент заболеваемости в Нижегородской области в последние дни снижается. Сейчас он составляет 0,83, - отметил Глеб Никитин. – Сейчас динамика заболеваемости в регионе зависит от соблюдения требований санитарно-эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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