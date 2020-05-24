2020-05-24T11:11:49+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 мая 2020 года: Выявлен 221 новый случай заражения

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 8 047 человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 мая 2020 года: Выявлен 221 новый случай зараженияСтатистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 мая 2020 года: Выявлен 221 новый случай зараженияФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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По состоянию на воскресенье, 24 мая 2020 года, в Нижегородской области подтверждена коронавирусная инфекция еще у 221 человека – таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в регионе составило 8 047 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, 2433 человека уже выздоровели и выписаны. Из оставшихся около четырех человек находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает в легкой форме или вообще бессимптомно. В больницах находятся более 1,5 тысячи человек.

- Динамика заболеваемости в последние несколько дней стабилизируется, но это не повод расслабляться, - напоминает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Я прошу жителей строго соблюдать все необходимые требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Только общими усилиями мы сможем постепенно вернуться к нормальной жизни.

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Накануне в социальных сетях бурно обсуждалась ситуация в Кстовской районной больницы. Пациенты, находящиеся там на лечении, пожаловались, что им приходится контактировать с врачами, которые лечат больных коронавирусной инфекцией (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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