Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 мая 2020 года: Выявлен 221 новый случай заражения
По состоянию на воскресенье, 24 мая 2020 года, в Нижегородской области подтверждена коронавирусная инфекция еще у 221 человека – таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в регионе составило 8 047 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, 2433 человека уже выздоровели и выписаны. Из оставшихся около четырех человек находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает в легкой форме или вообще бессимптомно. В больницах находятся более 1,5 тысячи человек.
- Динамика заболеваемости в последние несколько дней стабилизируется, но это не повод расслабляться, - напоминает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Я прошу жителей строго соблюдать все необходимые требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Только общими усилиями мы сможем постепенно вернуться к нормальной жизни.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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