«Пациентам было холодно, отопление отключено»: Министр здравоохранения побывал в Кстовской ЦРБ после жалобы в соцсетях

Накануне в социальных сетях бурно обсуждалась ситуация в Кстовской районной больницы. Пациенты, находящиеся там на лечении, пожаловались, что им приходится контактировать с врачами, которые лечат больных коронавирусной инфекцией. Об этом они написали в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры». В ответ на наш официальный запрос в региональном министерстве здравоохранения сообщили о проверке по данному факту.

- Обращений граждан по поводу работы инфекционного госпиталя в администрацию ЦРБ не поступало, - сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве здравоохранения. –Однако по этому поводу уже проводится внутренняя проверка.

И вот сегодня с визитом там побывал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Был в Кстове. Честно говоря, впечатления разные. Для начала поговорим о ролике, опубликованном в социальных сетях. На видео говорится, что выходящие из "красной зоны" врачи прямо в СИЗах идут к пациенту в "зеленой зоне", - напомнил Давид Мелик-Гусейнов. - В связи с этим хотел бы пояснить, что весь корпус является «красной» зоной. Поэтому переходя с этажа на этаж, медики не переодевают СИЗы. Однако мы сделали замечание в связи с тем, что отработанные СИЗы лежали на полу, а не в баке. Это очень быстро исправили.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области, часть проблем удалось решить прямо на месте. А проблемы действительно были.

- Еще одна проблема была связана с нехваткой санитаров. Ее тоже частично решили - наняли четырех санитарок, - рассказал Давил Мелик-Гусейнов. - Кроме того, люди в "красной зоне" пожаловались, что получают еду холодной. И на вкус она не нравится. Это связано с тем, что пищеблок находится в ста метрах от основного здания. Чтобы решить эту проблему, решили использовать термосы для переноса еды. А некоторые пациенты пожаловались на то, что им холодно из-за того, что отопление отключено. Особенно тяжело это давалось пожилым пациентам. Поэтому решено было раздать дополнительные одеяла.

Во время своего визита в Кстовскую ЦРБ Давид Мелик-Гусейнов побывал и в реанимации. По некоторым вопросам были сделаны управленческие выводы.

- Пять человек в этой больнице находятся на кислороде, двое из них в тяжелом состоянии. Поэтому в отделении постоянно находится анестезиолог-реаниматолог, - рассказал министр здравоохранения. - Мы продумали организацию шлюза из красной в зеленую зону, поэтому в ближайшее время он будет максимально усилен. Мы решили поставить автоматическую рамку для дезинфекции персонала.

По итогам визита министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов пообещал приехать туда еще раз. Как ожидается, к этому времени ситуация изменится.

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