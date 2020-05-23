2020-05-23T15:08:20+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 23 мая 2020 года: В лидерах остается Автозаводский район

Рассказываем последние новости о коронавирусе в районах Нижнего Новгорода
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 211 новых случаев заболевания, благодаря чему общее число зараженных в регионе достигло 7 826 человек. При этом наибольшее число заболевших зафиксировано в Нижнем Новгороде – 3958 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В Нижнем Новгороде лидером печального антирейтинга остается Автозаводский район, где зафиксировано 736 случаев заболевания, - говорится в сообщении. – Также в тройке лидеров остаются Канавинский район (687 случаев заболевания) и Ленинский район (669 случаев заболевания). Меньше всего заболевших по-прежнему в Приокском районе (266 случаев заболевания) и Московском районе (345 случаев заболевания).

Стоит отметить, что количество заболевших в самом Нижнем Новгороде и районах Нижегородской области уже практически сравнялось – 3 958 человек в столице Приволжья против 3868 человек в районах.

К счастью, в Нижегородской области растет не только число заболевших, но и число выздоровевших. За минувшие сутки были выписаны с отрицательными результатами анализов еще 231 человек. При этом общее число выздоровевших увеличилось до 2 307 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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