2020-05-23T14:52:10+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 23 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, сколько зараженных Covid-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По данным на 23 мая 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 7 826 человек. Львиная доля из них – 3958 человек – проживают на территории самого Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На сегодняшний день в районах Нижегородской области зафиксировано 3 868 случаев заболевания, - говорится в сообщении. – Лидерами остаются Павловский район (647 человек), Дивеевский район (403 человека) и Кулебакский район (302 человека). Также большое число заболевших зафиксировано в Богородском районе (254 человека), на бору (204 человека) и в Дзержинске (177 человек).

Напомним, 21 мая 2020 года карантин был отменен в поселке Гремячево городского округа Кулебаки. Между тем, карантин продолжает действовать в селе Починки (Починковский район), Выксе, В Павлове и рабочем поселке Тумботино в Павловском районе, в городском округе Кулебаки, рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район) и в селе Дивеево.

- Поселок Гремячево – первый населенный пункт в Нижегородской области, где снимается карантин, - напомнил глава региона Глеб Никитин. – Ограничительные меры позволили купировать очаг заболеваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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