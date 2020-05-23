23 Май 2020 2020-05-23T13:54:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 мая 2020 года выросло до 2307 человек. Только за последние сутки с отрицательными результатами анализов был выписан еще 231 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На сегодняшний коэффициент заболеваемости в Нижегородской области составляет 0,83, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Все последние дни он постепенно снижается. При этом мы входим в пятерку лидирующих регионов по количеству выздоровевших за сутки. Это обнадеживает. Однако расслабляться пока нельзя. Динамика заболеваемости зависит в первую очередь от соблюдения требований санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 211 новых случаев заболевания. Таким образом общее число зараженных увеличилось до 7 826 человек. Из них свыше четырех тысяч человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU