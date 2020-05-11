2020-05-10T22:28:52+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 мая 2020 года: Три новые жертвы COVID-19 и закрытые до 31 мая храмы

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 11 мая 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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В приволжской столице зафиксировано еще три новых летальных случая от COVID-19.В приволжской столице зафиксировано еще три новых летальных случая от COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число зараженных COVID-19 в регионе по-прежнему растет. Так, за минувшие сутки «чума-2020» была выявлена еще у 262 человек. «Комсомольская правда» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 11 мая 2020 года.

Тестирование на коронавирус прошли более 113 тысяч нижегородцев. По количеству исследований Нижегородская область входит в топ-15 в России.

Еще четыре нижегородца побороли коронавирусную инфекцию. За сутки число выздоровевших выросло до 665.

Подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 50 районах и городских округах региона. Таким образом пока смертельно опасное заболевание не добралось до жителей двух районов Нижегородской области.

В Нижегородской области продлили запрет на посещение храмов и монастырей. Богослужения будут совершаться лишь при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров.

Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года увеличилось до 29. В приволжской столице зафиксировано еще три новых летальных случая от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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