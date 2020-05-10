2020-05-10T11:19:16+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года: Выявлено 262 новых случая заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 4442 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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С каждым днем количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области только увеличивается.С каждым днем количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области только увеличивается.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года выросло до 4442 человек. В воскресенье днем на портале стопкоронавирус.рф появилась информация о 262 новых случаях заражения в регионе.

По числу новых заболевших Нижегородская область находится на четвертом месте. Больше пациентов с COVID-19 только в Москве (5551), Московской области (1133) и Санкт-Петербурге 414.

Также отмечается, что за минувшие сутки в России зафиксировано 88 летальные случаев. В частности в Нижегородской области от коронавирусной инфекции скончались еще три человека.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что объем тестирования нижегородцев на наличие коронавирус растет с каждым днем. Вместе с тем совершенствуются и методики выявления этой заразы.

- Надо понимать, что среди тех, у кого выявлен COVID-19, около 50% людей с бессимптомным или легким протеканием болезни. Определить наличие у них инфекции помогает именно тестирование, - подчеркнул чиновник.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В регионе подтверждено еще 262 случая заражения коронавирусом. В целом верифицированы пробы у 4442 человек. 2350 из общего числа заболевших находятся на амбулаторном лечении. В целом тестирование на COVID-19 прошли более 113 тысяч нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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