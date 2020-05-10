2020-05-10T11:00:02+03:00
Общество

Тестирование на коронавирус прошли более 113 тысяч нижегородцев

По количеству исследований Нижегородская область входит в топ-15 в России
Анастасия НАЗАРОВА
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Более 113 тысяч нижегородцев протестированы на коронавирусную инфекцию на 10 мая 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам главы региона Глеба Никитина, за прошедшие сутки средний показатель тестирования увеличился на 4,3 процента - до 3,5 тысячи на 100 тысяч населения. В настоящее время регион входит в топ-15 субъектов РФ в ПФО по количеству сделанных тестов. Так, за 9 мая исследования проведены по 4698 нижегородцам.

- Благодаря тестам мы выявляем и тех людей, у которых болезнь протекает бессимптомно. Несмотря на большое количество проводимых тестов, вокруг нас все еще остается неопределенное число бессимптомных инфицированных - тех, кто не знают, что больны, и являются угрозой для окружающих, - заявил ректор ПИМУ Николай Карякин.

Специалист напомнил, что в этой связи важно соблюдать меры предосторожности.

Добавим, что количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 4442 человек. За сутки диагноз подтвердился у 262 нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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