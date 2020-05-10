Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года составило 665 человек
Еще четыре нижегородца побороли коронавирусную инфекцию. За сутки число выздоровевших выросло до 665, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Напомним, 10 мая стало известно о 262 новых случаях заражения COVID-19. По этому показателю регион вновь оказался на четвертом месте в России. Больше новых пациентов с коронавирусом только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, исследование на COVID-19 прошли более 113 тысяч нижегородцев. Причем больше половины тех, у кого выявлена эта зараза, не чувствуют почти никаких признаков заболевания. Обнаружить инфекцию удается только благодаря обследованию тех, кто контактировал с зараженным.
Кстати, 2350 из 4442 заболевших находятся на амбулаторном лечении - болезнь у них протекает либо в легкой форме, либо вообще без симптомов.
«Комсомолка» рассказывала, что за минувшие сутки умерли еще три пациента с коронавирусной инфекцией. В общей сложности в регионе насчитывается 29 жертв COVID-19.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В регионе подтверждено еще 262 случая заражения коронавирусом. В целом верифицированы пробы у 4442 человек. 2350 из общего числа заболевших находятся на амбулаторном лечении. В целом тестирование на COVID-19 прошли более 113 тысяч нижегородцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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