2020-05-10T11:33:19+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года составило 665 человек

COVID-19 побороли еще четыре заболевших нижегородца
Анастасия НАЗАРОВА
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За сутки коронавирус побороли еще четыре челоовека.За сутки коронавирус побороли еще четыре челоовека.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Еще четыре нижегородца побороли коронавирусную инфекцию. За сутки число выздоровевших выросло до 665, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, 10 мая стало известно о 262 новых случаях заражения COVID-19. По этому показателю регион вновь оказался на четвертом месте в России. Больше новых пациентов с коронавирусом только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, исследование на COVID-19 прошли более 113 тысяч нижегородцев. Причем больше половины тех, у кого выявлена эта зараза, не чувствуют почти никаких признаков заболевания. Обнаружить инфекцию удается только благодаря обследованию тех, кто контактировал с зараженным.

Кстати, 2350 из 4442 заболевших находятся на амбулаторном лечении - болезнь у них протекает либо в легкой форме, либо вообще без симптомов.

«Комсомолка» рассказывала, что за минувшие сутки умерли еще три пациента с коронавирусной инфекцией. В общей сложности в регионе насчитывается 29 жертв COVID-19.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В регионе подтверждено еще 262 случая заражения коронавирусом. В целом верифицированы пробы у 4442 человек. 2350 из общего числа заболевших находятся на амбулаторном лечении. В целом тестирование на COVID-19 прошли более 113 тысяч нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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