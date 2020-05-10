В Нижегородской области продлили запрет на посещение храмов и монастырей
Запрет на посещение храмов и монастырей в Нижегородской области вновь продлили. По информации пресс-службы Нижегородской епархии, богослужения будут совершаться без прихожан вплоть до 31 мая 2020 года.
- В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации существует угроза дальнейшего распространения COVID-19, губящего здоровье и уносящего жизни людей, - отметили в епархии. - Призываем нижегородцев оставаться в своих жилищах и совершать домашнюю молитву.
Добавим, что прямые эфиры богослужений из собора Александра Невского по-прежнему ведутся на паломническо-туристическом портале «Серафимова земля».
«Комсомольская правда» рассказывала, что с 27 апреля ограничен въезд на территорию Нижегородской области. Сейчас попасть в регион можно только при наличии прописки либо пропуска. Ограничение введено после появления нового очага коронавируса в Дивеевском монастыре - там выявлено 76 случаев заражения COVID-19.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»