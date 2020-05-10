В Нижегородской области продлили запрет на посещение храмов и монастырей

10 Май 2020 2020-05-10T14:18:38+03:00

Нижегородские церкви и храмы остаются закрытыми до 31 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Богослужения будут совершаться лишь при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров

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Запрет на посещение храмов и монастырей в Нижегородской области вновь продлили. По информации пресс-службы Нижегородской епархии, богослужения будут совершаться без прихожан вплоть до 31 мая 2020 года.

- В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации существует угроза дальнейшего распространения COVID-19, губящего здоровье и уносящего жизни людей, - отметили в епархии. - Призываем нижегородцев оставаться в своих жилищах и совершать домашнюю молитву.

Добавим, что прямые эфиры богослужений из собора Александра Невского по-прежнему ведутся на паломническо-туристическом портале «Серафимова земля».

«Комсомольская правда» рассказывала, что с 27 апреля ограничен въезд на территорию Нижегородской области. Сейчас попасть в регион можно только при наличии прописки либо пропуска. Ограничение введено после появления нового очага коронавируса в Дивеевском монастыре - там выявлено 76 случаев заражения COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU