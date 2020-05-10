Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 10 мая 2020 года

10 Май 2020 2020-05-10T13:24:19+03:00

Рассказываем, куда смертельно опасная болезнь еще не добралась

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Подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 50 районах и городских округах региона. Причем больше всего зараженных, как и прежде, в областном центре - 2128 человек. В пресс-службе регионального правительства назвали районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 10 мая 2020 года.

- Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано в Воскресенском и Княгининском районах, - заявили в облправительстве.

Также появились данные о районах, где больше всего пациентов с COVID-19. Это Павловский район - 456 жителей, Дивеевский район - 351, Кулебакский район - 152, Богородский район - 134, Починковский район - 127 и Кстовский район - 115. Немало заболевших в Дзержинске - 121.

Напомним, утром 10 мая стало известно о 262 новых случаях заражения в Нижегородской области. Регион снова оказался на четвертом месте в России. Больше заболевших за минувшие сутки выявлено только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Сообщалось также, что в Нижнем Новгороде скончались еще три пациента с коронавирусом. Таким образом число жертв COVID-19 выросло до 29.

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ИСТОЧНИК KP.RU