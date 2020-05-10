2020-05-10T11:18:34+03:00
Общество

Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года увеличилось до 29

В приволжской столице зафиксировано еще три новых летальных случая от COVID-19
Анастасия НАЗАРОВА
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В приволжской столице зафиксировано еще три новых летальных случая от COVID-19.В приволжской столице зафиксировано еще три новых летальных случая от COVID-19.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Еще три пациента с коронавирусом умерли в Нижегородской области. В общей сложности в регионе насчитывается 29 жертв COVID-19, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам замглавы региона Давида Мелик-Гусейнова, у всех погибших были осложнения из-за хронических заболеваний. Особенно тяжело пришлось людям преклонных лет.

- В каждом случае гибели проводится тщательное исследование, устанавливаются причины, изучаются результаты анализов. Затем эта информация передается в единую федеральную базу учета, где повторно верифицируется, - напомнил чиновник.

«Комсомольская правда» рассказывала, что утром 10 мая появилась информация о 262 новых случаях заражения COVID-19 в регионе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В регионе подтверждено еще 262 случая заражения коронавирусом. В целом верифицированы пробы у 4442 человек. 2350 из общего числа заболевших находятся на амбулаторном лечении. В целом тестирование на COVID-19 прошли более 113 тысяч нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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