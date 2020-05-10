2020-05-10T01:12:34+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 мая 2020 года: три новые жертвы инфекции и начало строительства нового госпиталя

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 мая 2020 года: три новые жертвы инфекции и начало строительства нового госпиталяКоронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 мая 2020 года: три новые жертвы инфекции и начало строительства нового госпиталяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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К сожалению, число зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти. За последние сутки опасная инфекция была выявлена еще у 294 человек, благодаря чему общее число зараженных составило 4180 человек. «Комсомольская правда» собрала для вас последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года.

За последнее время число жертв коронавируса в Нижегородской области выросло до 26 человек. Таким образом печальный список пополнился еще тремя именами. Как сообщается, инфекция у них развивалась на фоне сопутствующих заболеваний.

К счастью, в Нижегородской области растет и число выздоровевших. Так, на последние сутки их количество составило 656 человек. Все они уже выписаны из больниц после получения отрицательных результатов анализов.

По словам медиков, рост количества заболевших связан с тем, что в России растут объемы тестирования. К примеру, в Нижегородской области тесты на коронавирус сдали уже 109 тысяч жителей. Регион занимает первое место в ПФО по объемам тестирования.

Между тем, 9 мая в Автозаводском районе Нижнего Новгорода был заложен новый инфекционный госпиталь, который планируется открыть уже в июне 2020 года. Он рассчитан на 209 коек и будет оснащен самым современным оборудованием.

А сами медики, в том числе и врачи скорой помощи, выезжающие на вызовы пациентов с коронавирусом, накануне присоединились к акции «Бессмертный полк». Они прикрепили на лобовое стекло спецавтомобилей портреты героев Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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