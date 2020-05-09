Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 мая 2020 года составило 656 человек

9 Май 2020 2020-05-09T16:56:12+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 мая 2020 года

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Хорошая новость для всех нижегородцев – за последнее время число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 мая 2020 года увеличилось до 656 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- По данным на 9 мая 2020 года, общее число заболевших коронавирусом в Нижегородской области составляет 4180 человек, - говорится в сообщении. – При этом у более чем двух тысяч человек из этого числа болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, поэтому они находятся на амбулаторном лечении. Их удалось выявить благодаря увеличению объемов тестирования. На сегодняшний день в регионе были взяты тесты у 108 тысяч жителей.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, самой действенной мерой борьбы с распространением коронавируса сейчас остается самоизоляция.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции был введен на территории Нижегородской области еще 30 марта. С тех пор жителям области разрешается выходить из своих домов лишь в случае крайней необходимости. К таким случаям относится посещение ближайшего магазина или аптеки, вынос мусора или прогулка с собакой. С 1 мая нижегородцам разрешается часовая прогулка на расстоянии не более 300 метров от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU