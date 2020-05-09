2020-05-09T14:51:42+03:00
Общество

В Нижегородской области 109 тысяч человек уже сдали тесты на коронавирус

Сейчас наш регион входит в ТОП-15 регионов России по количеству проведенных исследований
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По данным на 9 мая 2020 года, в Нижегородской области прошли тестирование 109 тысяч человек. На сегодняшний день регион входит в ТОП-15 регионов страны по объемам проведенных исследований. При этом в ПФО Нижегородская область занимает первое место по этим показателям. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- За последние сутки объемы тестирования в нашей области вырос на 4,2% и достиг показателей в 3395 человек на 100 тысяч населения, - говорится в сообщении. – Только за последние сутки тестирование прошли 4 416 человек.

Напомним, в Нижегородской области с 30 марта 2020 года действует режим всеобщей самоизоляции. Однако число заболевших продолжает расти. На сегодняшний день общее число заразившихся коронавирусом в регионе составляет 4180 человек.

- Предотвратить распространение коронавируса можно только при ответственном отношении к соблюдению норм безопасности каждым нижегородцем, - уверен главный врач ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД» Соломон Апоян. – Поэтому так важно знать, есть ли у вас это заболевание. Даже если оно протекает бессимптомно, человек должен быть изолирован и проходить соответствующее лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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