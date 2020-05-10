2020-05-10T00:04:40+03:00
Общество

Глеб Никитин заложил капсулу в основание нового госпиталя на Автозаводе

Инфекционный корпус планируется открыть уже в июне 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заложил капсулу с посланием к будущим поколениям в основание нового инфекционного корпуса больницы № 23 в Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Новый госпиталь будет рассчитан на 209 коек, - рассказал глава региона. – Все они будут оснащены современным медицинским оборудованием и кислородной поддержкой. Часть из них будут предназначены для проведения реанимационных мероприятий. Мы рассчитываем, что этот госпиталь поможет существующим медицинским организациям, перепрофилированным для больных с коронавирусом. Сейчас в них уже развернуто 3 тысячи коек.

По словам главы региона, площадь нового госпиталя составит около шести тысяч квадратных метров. В нем будут оборудованы кабинеты лучевой эндоскопической диагностики и магнитно-резонансной томографии. Все оборудование будет цифровым. Кроме того, строящаяся больница будет оснащена современной медицинской информационной системой.

- Конечно, этот госпиталь поможет нам в борьбе с коронавирусом, - признал Глеб Никитин. – Но самое главное – это шаг в будущее. Впоследствии мы планируем перевести на базу этого госпиталя больницу № 9 и создать современный многофункциональный комплекс, включающий в себя детский и взрослый инфекционные корпуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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