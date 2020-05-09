2020-05-09T20:38:26+03:00
Общество

Нижегородские скорые помощи присоединились к акции «Бессмертный полк»

Сегодня медики вышли спасать жизни нижегородцев с портретами героев ВОВ
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородские скорые помощи сегодня присоединились к акции «Бессмертный полк». Портреты своих героических предков медики разместили прямо на лобовых стеклах спецавтомобилей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Нижегородской области.

- Наш долг - сохранить память о Великой Отечественной и о каждом человеке, отдавшем свою жизнь за Победу, - отметил и.о. главного врача НТЦМК Михаил Созонов. – Участием в этой акции мы отдаем день глубочайшего уважения нашим ветеранам. Память обо всех погибших воинах-защитниках должна передаваться из поколения в поколение. Мы не должны забывать ни о тех, кто отдал свою жизнь за победу, ни о тех, кто ковал победу в тылу.

Напомним, шествие «Бессмертный полк» за последние годы стало неотъемлемой традицией Дня Победы. К сожалению, в связи с продолжающейся пандемией коронавируса и введенным режимом самоизоляции, провести это шествие в привычном формате нижегородцы не смогли. Однако эта акция прошла в дистанционном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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