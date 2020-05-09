2020-05-09T17:26:20+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 мая 2020 года увеличилось до 26 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 мая 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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К сожалению, за последние сутки не обошлось и без плохих новостей – число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 мая 2020 года увеличилось до 26 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- От коронавируса в регионе скончались еще три нижегородца, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Таким образом число летальных случаев возросло до 26. У всех погибших болезнь осложнялась хроническими заболеваниями. Медики борются за каждую жизнь, но хронические заболевания порой усложняют лечение. Особенно если речь идет о пациентах пожилого возраста.

По словам заместителя губернатора, в случае каждой гибели проводится тщательное исследование, в результате которого выясняются причины и результаты анализов. Вслед за этим вся информация передается в единую федеральную базу.

Напомним, по последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 4180 человек. У более чем двух тысяч из них болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Все они проходят лечение амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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