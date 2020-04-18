«Наша цель - обеспечить высокий уровень самоизоляции»: Глеб Никитин призывает нижегородцев оставаться дома

Статистика по заболевшим COVID-19 в Нижегородской области меняется с каждым днем. По словам специалистов, темпы роста заболеваемости просто угрожающие. Только за прошедшую неделю количество жителей региона, заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось почти в два раза - с 224 случаев до 517.

При этом индекс уровня самоизоляции оставляет желать лучшего. На первом месте среди городов-миллионников по дисциплинированности жителей Нижний Новгород находился один раз - в самом начале ввода режима полной самоизоляции. А дальше этот показатель стал падать. Так, днем 17 апреля уровень самоизоляции находился на отметке 2,8 балла из пяти возможных баллов. Это означает, что на улице было очень много людей, хотя власти просят всех по возможности оставаться дома.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, контроль за соблюдением режима повышенной готовности будет только усиливаться. И добавил, что за минувшую неделю должностные лица составили 384 протокола о нарушении самоизоляции в регионе. А впереди празднование Пасхи.

- Традиционно в это время многие люди готовятся к Пасхе и встречают светлый праздник. В 2020 году от всех нас требуется повышенная сознательность. Большинство людей понимают серьезность ситуации и остаются дома. И мы не должны допустить, чтобы безалаберное отношение тех, кто нарушает, обесценило порядочность других граждан, труд медиков и врачей, - подчеркнул глава региона.

В качестве альтернативы верующим предложена онлайн-трансляция богослужений из собора Александра Невского. В частности, пасхальную службу также можно будет увидеть, не выходя из дома.

- Задача региональных и муниципальных органов власти - максимально ответственно контролировать безопасность людей на предприятиях и в общественных местах. Речь идет не о какой-то игре, а о распространении смертельно опасной болезни. Обычная прогулка на детской площадке может стать источником заражения для многих людей. Наша цель - обеспечивать высокий уровень самоизоляции. И тогда к началу мая сможем затормозить развитие болезни, - заключил Глеб Никитин.

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