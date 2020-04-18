2020-04-18T13:04:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Глеб Никитин: «Контроль за соблюдением режима повышенной готовности будет усиливаться»

За неделю в регионе составлено 384 протокола за нарушение самоизоляции
Анастасия НАЗАРОВА
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За минувшую неделю составлено 384 протокола о нарушении самоизоляции в Нижегородской области. Из них 349 направлены в суд, по девяти уже вынесены решения. Поэтому контроль за соблюдением режима повышенной готовности будет только усиливаться, заявил глава региона Глеб Никитин.

- Смертельно опасная болезнь продолжает распространяться. Заразиться можно везде: на детской площадке, в магазине, в общественном транспорте. Несмотря на все принимаемые меры, единственным действенным способом, который позволит остановить рост заболеваемости, является самоизоляция, - подчеркнул губернатор.

В связи с празднованием Пасхи в Нижегородской области планируется увеличить количество рейдов и патрулей. Правом фиксировать нарушения режима самоизоляции наделены около 600 человек.

Глеб Никитин напомнил, что штрафы за нарушение режима всеобщей самоизоляции очень серьезные: от тысячи до 30 тысяч рублей.

- Если отношение людей не будет меняться, то от разъяснительной работы всё больше будут переходить к вынесению санкций, - пообещал чиновник.

КСТАТИ

С 17 апреля заработал бесплатный многоканальный телефон 8-800-4444-112 , по которому нижегородцы могут обратиться с вопросами об оформлении QR-кода на выход из дома. На отдельный номер теперь следует звонить предпринимателям и работодателям: 8-800-301-29-94. По экстренным вопросам в круглосуточном режиме работает номер 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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