2020-04-17T19:47:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Нижнем Новгороде завершили строительство медицинского центра Минобороны для борьбы с коронавирусом

Он стал первым из 16 подобных центров, которые планируется построить в стране [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде завершили строительство медицинского центра Минобороны для борьбы с коронавирусом. ФОТО: Кирилл Мартынов.В Нижнем Новгороде завершили строительство медицинского центра Минобороны для борьбы с коронавирусом. ФОТО: Кирилл Мартынов.
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В Нижнем Новгороде завершилось строительство многофункционального медицинского центра министерства обороны России, предназначенного для борьбы с коронавирусом. Он стал первым из 16 подобных комплексов, которые планируется возвести в стране в ближайшее время.

- Этот медицинский центр был построен всего за 28 суток, - напомнил заместитель министра обороны России Тимур Иванов. – Здесь есть все необходимое для диагностики и лечения различных инфекционных заболеваний. Также предусмотрены все меры безопасности для персонала.

Каждая палата оснащена по последнему слову техники. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Каждая палата оснащена по последнему слову техники. ФОТО: Кирилл Мартынов.

О завершении строительства этого комплекса уже доложили президенту России Владимиру Путину в ходе видеоконференции, посвященной строительству и перепрофилированию медицинских учреждений в российских регионах.

Этот госпиталь стал первым из 16 подобных медицинских центров. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Этот госпиталь стал первым из 16 подобных медицинских центров. ФОТО: Кирилл Мартынов.

- Строительство этого госпиталя было проведено на высочайшем уровне и в кратчайшие сроки. Уже сейчас мощности медицинского комплекса могут использоваться для лечения больных с коронавирусной инфекцией, - уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Однако на данный момент такой потребности нет. Нижегородские больницы справляется с нынешней нагрузкой. Однако до конца месяца мы ожидаем постоянный прирост заболевших. К концу месяца мы развернем все необходимые койки, в том числе обеспеченные кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Палаты предназначены как для стационарных больных, так и для отделения реанимации. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Палаты предназначены как для стационарных больных, так и для отделения реанимации. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Как сообщается, данный госпиталь рассчитан на прием 60 пациентов. Пятьдесят коек в нем доступны для стационарных больных, а десять – для тех, кто нуждается в реанимации.

- Этот госпиталь состоит из индивидуальных «мельцеровских» боксов, предполагающих полную изоляцию больных, - рассказывают специалисты. - Каждый бокс оснащен современными системами вентиляции, климат-контроля и связи «пациент-медперсонал». Кроме того, в каждый из них имеется отдельный вход в здание с улицы и санитарные узлы. На вооружении госпиталя находятся кабинеты ультразвуковой, функциональной диагностики, компьютерной томографии, эндоскопии и рентген-кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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